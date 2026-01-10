背中の丸みや厚みが気になり始めたら、見直したいのは筋トレよりも「呼吸」と「巡り」。年齢とともに呼吸が浅くなると、胸まわりが縮こまり、背中が動きにくくなってしまいます。そこで取り入れたいのが、胸を開きながら呼吸を深めるヨガの簡単ポーズ【マツヤ アーサナ】。背中や肩甲骨まわりをやさしく動かし、巡りを促すことで、後ろ姿の印象を静かに整えていきます。マツヤ アーサナ（１）仰向けに寝て両脚を閉じて両手を体側に