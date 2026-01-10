「昨日ちょっと食べすぎたかも…」。そんな“後悔の朝”は誰にでもあるもの。特に冬はイベントや外食が増え、むくみやだるさが翌朝まで残りやすくなります。でも実は、朝のたった１分で体をリセットできる【簡単デトックス習慣】があります。ポイントは、余分な水分や老廃物を流して“むくみ・胃の重さ”を整えること。そこで今回は、大人世代でも無理なく続けられる“翌朝リセット法”を紹介します。起きてすぐ“白湯をひと口”で