宝塚歌劇の名作をもとにした朗読歌劇『心中・恋の大和路』が、6月24日より草月ホールほかで上演されることが決定した。忠兵衛と梅川役を瀬戸内美八＆南風舞、壮一帆＆愛加あゆが日替わりで演じる。【写真】朗読歌劇『心中・恋の大和路』 - 近松門左衛門「冥途の飛脚」より- チラシビジュアル宝塚歌劇による『心中・恋の大和路』は、近松門左衛門の『冥途の飛脚』を題材に、1979年に宝塚バウホールで星組・瀬戸内美八主演により