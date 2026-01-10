ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１０日、都内で行われた日本語吹き替え版の主演声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生」（３０日公開）の完成披露試写会に声優・三森すずこらと出席した。中国のアニメ映画の日本語吹き替え版。佐久間は南宋の都・臨安で人々を治療して回る医者で、人望も厚く優しい青年・仙の声を担当している。前作の役の生まれ変わりという役どころだ。佐久間は、２０２１年７月公開の前作から約４年半を経て