最終未来少女が、2026年5月より全国5都市をまわる初の全国ツアーを開催。また1月28日には初のアルバムとなる『RE:TRIΔNGLE（読み：リトライアングル）』を配信リリースすることを発表した。全国ツアーは5月15日愛知・Electric Lady Land公演を皮切りに、5月29日北海道・cube garden、6月6日大阪・バナナホール、6月12日福岡・DRUM Be-1、そして7月10日東京・ステラボールで千秋楽を迎える。チケット情報など詳細は後日発表とのこ