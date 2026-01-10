メ～テレ（名古屋テレビ） 10日朝、愛知県尾張旭市で軽自動車が歩行者をはねる事故があり高齢の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、午前6時25分ごろ尾張旭市東大久手町の市道で道路を横断していた70代ぐらいの女性が直進してきた軽自動車にはねられました。 女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 現場は信号のない交差点で横断歩道はありませんでした。 警察は軽自動車を運転していた瀬戸市