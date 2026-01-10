幼い子どもは慣れない場所や人に対して不安を覚え、思わず泣き出してしまうことがあります。大声で泣き出してしまうと、周りに迷惑になっていないかと不安になりますよね。筆者の知人も『ある場所』で1歳半になる娘さんが大泣きする出来事があったそうです。その時機転を利かせてくれた救世主のお話をご紹介いたします。 動物病院で自分の受診だと勘違いし大泣きする娘！ そこに現れたのは……！？