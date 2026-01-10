元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が８日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜・深夜１時２６分）に出演。メンバー格差について語った。番組では、当時言えなかったことを川柳に乗せてぶっちゃける企画が行われた。出演者の悔しかったエピソードを聞いた矢口は「人数多いので、引き立て役みたいな」と始め、「おかしいななっち以外がピンボケだ」と詠んだ。「ＣＤのジャケットがありまして、『Ｍｅｍｏｒ