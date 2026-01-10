メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内で、「公立中高一貫校」の入学試験が始まりました。 愛知県では、去年4月東海3県初の「公立中高一貫校」として明和や津島など4校が開校し、今年4月には新たに豊田西・西尾・時習館など5校が開校します。 けさは明和など8校で適性検査がありました。 このうち、倍率が約5倍となった豊橋市の時習館では受験生が保護者からの励ましの声を受けながら会場に入りました。 適性検査は複