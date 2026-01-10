OKAMOTO’Sが全国ツアー＜4EVER NOW＞の最終公演を1月9日（金）にEX THEATER ROPPONGIで開催し、8月に東名阪ホールツアー＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞を開催することを発表した。昨年1月に発売した10枚目のアルバム『4EVER』を掲げ、20公演の全国ツアーを終えたOKAMOTO’S。ライブMCの中で、8月に東名阪ホールツアー＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞を開催することが発表となり、観客からは祝福の歓声が