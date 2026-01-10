スコット・ウィンター豪陸軍中将が9日、国連軍司令部副司令官に就任した。国連軍司令部はこの日、京畿道平沢市（ピョンテクシ）のキャンプ・ハンフリーズ国連軍司令部本部で副司令官就任式を開いたと明らかにした。ウィンター副司令官は国連軍司令部創設以降75年で2人目のオーストラリア出身副司令官で、米軍出身でない国連軍司令部副司令官は5人目となる。ウィンター副司令官は「地域の安保が分岐点にあるこの時期に韓国で国連軍