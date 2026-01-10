最近中国を国賓訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領が「限韓令（韓流制限令）」緩和の可能性に言及し、国内流通業界の期待感が高まっている。特にビューティー・食品・ファッションなど消費財企業は中国市場の拡張に視線を向けている。7日に中国上海で記者団と会った李大統領は「これまで中国政府は限韓令はないと話してきたが、今回は表現が違った」とし「習近平国家主席が（首脳会談で）『厚い氷は一度に凍ったわけでもない