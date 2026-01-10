漫才師のオール阪神・巨人が１０日、大阪・難波で開催された今宮戎神社の宝恵（ほえ）かご行列に参加した。なんばグランド花月前から宝恵かごに乗り込んだオール阪神は「気持ちよろしいで！３万円で代わってあげますわ」と、観衆の笑いを誘った。現在はコンビ結成５０周年記念公演の真っ最中で、３月１５日にはなんばグランド花月で千秋楽を迎える。オール巨人は「まずは体調を整えて、気合入れた漫才をしたい」と意気込みを語