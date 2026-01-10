タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後5か月を迎えたことを報告した。この日、辻は「今日で夢空が産まれて5ヶ月が経ちましたぁ〜」と報告し、夢空ちゃんのソロショットを複数枚公開。「本当に成長成長の毎日でもう可愛さが増していくばかり」とメロメロの様子でつづった。続けて「もう5ヶ月かぁ 離乳食始まるや〜ん 早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜」と、あっという間に過ぎる日々に驚いた様子