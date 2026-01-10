タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）の共演者と共同購入した宝くじの結果を報告した。この日、北斗は「去年の生放送最後の日 関テレ旬感LIVEとれたてっ！木曜日メンバーでお金を出し合って宝くじを購入したんだ〜」と明かし、MCの青木源太アナウンサーやメッセンジャーの黒田有らと購入した宝くじの写真を公開。「40,200円分」の宝くじだったといい、結果