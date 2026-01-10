女優で声優の戸田恵子が8日に自身のアメブロを更新。同じく声優の羽佐間道夫らと新春歌舞伎を観劇したことを報告した。この日、戸田は「今日は歌舞伎座 夜の部の観劇」と切り出し「昨日、新春落語で、今日、新春歌舞伎。いやはや幸せです」と充実した日々を過ごしていることを報告。観劇は「いつも大変お世話になっている羽佐間道夫ご夫妻にお誘い頂きました」と明かし「新春の歌舞伎座に行けるなんて、最高のお年玉です！ありがた