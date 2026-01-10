俳優の吉田鋼太郎（66）が10日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。“パパ友”を明かした。4歳と0歳9カ月の姉妹を育てる吉田。MCの「品川庄司」庄司智春から「パパ友はいますか？」と質問される場面があった。「小栗旬くんがすぐ近所なんです。歩いて1分かからないくらいとか」と説明。「彼のお子さんがウチに遊びに来たり、ウチの娘が向こう行ったり」と語った。「どっか出かけたりする？」と再