9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が10日、都内で行われた映画『白蛇：浮生』（30日公開）公開御礼舞台あいさつに登壇した。【集合カット】和傘を開き…ムードあふれる武内駿輔、佐久間大介、三森すずこ、佐倉綾音前作からの4年の変化を問われた佐久間は「ラウールの身長が伸びている」と即答。「20歳になりました」と目を細めた。続けて「メンバーのそれぞれの個人仕事で活躍し、Snow Manで主題歌をしたり」としみじみ。