25年末にグラビアアイドル引退を発表していた藤乃あおいさんが亡くなっていたことが9日、分かった。親族が本人のX（旧ツイッター）を通じて伝えた。27歳だった。昨年4月、藤乃さんは都内で開催された「藤乃あおいVol．3トレーディングカード」発売記念イベントで自身の闘病を振り返っていた。22年12月に生体検査を経て、副咽頭間隙（かんげき）腫瘍が判明。悪性腫瘍（がん）の横紋筋肉腫と診断された。24歳当時の出来事だった。病