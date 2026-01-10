俳優の高橋英樹（81）が10日、自身のブログを更新。術後の経過を明かした。高橋は9日に左手のバネ指の治療のため、全身麻酔の手術を受けることを明かしていた。この日、「お早うさん！ちょびっとね！」と題したブログを更新。「お早うございますお陰様で回復が早い私」と術後経過が良好であることを明かし、病室のベッドの上で笑顔を浮かべる写真をアップした。「今朝もお粥さんちょびっとですが食べられるだけで嬉し