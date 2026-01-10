１月１０日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１５頭立て）は、米Ｇ１馬を母に持つランザワールド（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父コントレイル）が、向こう正面で早めにポジションを上げ、最後までしっかりと末脚を伸ばす強い内容で初陣を飾った。勝ちタイムは２分２秒２（良）。ゲートは決めたものの序盤は後方に待機。ペースが落ち着いた向こう正面では外から動いて一気に先団に取りつく。最後の直線ではもう一度