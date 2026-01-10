東宝は１０日、人気シリーズ「ゴジラ」の最新作となる「ゴジラ―０．０」（ゴジラマイナスゼロ、山崎貴監督）を１１月３日に公開すると発表した。公開日は「ゴジラ」の１作目（１９５４年）の公開日で、「ゴジラの日」としてファンに親しまれる１１月３日。同月６日には北米でも公開を予定しており、シリーズ初の日米同時期公開となる。さらに、最新ビジュアルも公開。ストーリー等の革新的な部分は明かされていないが、東宝