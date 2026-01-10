1857年から途絶えることなく続くドイツのマニュファクチュール「グラスヒュッテ・オリジナル」より、華やかな新作モデルセレナーデ・ルナが発表された。【画像】グラスヒュッテ・オリジナルから発表された鮮やかなバイオレットカラーのセレナーデ・ルナ（写真6点）直径32.5mm のラウンド型ステンレススティール ケースに、グラスヒュッテ・オリジナルのダイアルマニュファクトリーで丁寧に仕立てられた美しい文字盤を持つ本モデル