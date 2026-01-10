Ｊ１川崎は１０日、新加入のＭＦ長璃喜（おさ・りゅうき＝埼玉・昌平高３年）が、以前より痛みを感じていた左股関節の検査をした結果、恥骨結合炎と診断されたと発表した。全治などは明かされていない。長は、第１０４回全国高校サッカー選手権にも出場した屈指のドリブラーで３回戦（２日）の帝京長岡（新潟）戦で敗れていた。