寒い季節に恋しくなる、甘辛くてコク深い“すき焼き”の味わい。そんな贅沢な和の美味しさを、気軽に楽しめるバーガーとしてロッテリアから新登場します。新年の始まりにぴったりな期間限定フェアは、満足感も特別感もたっぷり♡頑張る毎日に、小さなご褒美として味わいたいラインアップです。 とろたま×牛すき焼きの贅沢感 「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉としらたきを特製すき