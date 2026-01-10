9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が10日、都内で行われた映画『白蛇：浮生』（30日公開）公開御礼舞台あいさつに登壇。裕福な家の猫になりたいと語った。【集合カット】和傘を開き…ムードあふれる武内駿輔、佐久間大介、三森すずこ、佐倉綾音作品にちなみ、転生したいものを問われると、佐久間は「裕福な家の猫ちゃんになりたい！」と笑顔で回答。「ワンちゃんはしつけできないと怒られるんですが、猫ちゃんは怒られない