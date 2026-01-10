学生が見せる巧みな技に注目！関東工業自動車大学校は、2026年1月9日から11日にかけて開催されている「東京オートサロン2026」でカスタムカー「エル関東ミーノ」を公開しました。どのようなカスタムが施されているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが斬新「クラウントラック」です！ 画像で見る（24枚） 関東最大級の自動車整備士エンジニアを目指す同校が製作したエル関東ミーノは、10代目にあたる1996年式トヨタ「