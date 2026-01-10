私はハル（32）。娘のカリン（小1）とアイ（2）を育てています。今日はララちゃん親子、ジュリちゃん親子、ミユキちゃん親子と公園で遊びました。お昼はお弁当を作り、みんなでレジャーシートを広げて食べたのですが、わが家が食べ終えたお弁当箱を、ミユキちゃんママのチヒロさんが手に取り「ゴミを捨ててあげるね」と言って、勝手にあけて捨てたのです。私は「家でやるからいい」と断ったのに、すでにゴミは捨てられていました。