成人式は子どもの成長を祝う、節目となる大切なイベントです。同時に、家族関係の歪みや価値観の違いが表面化しやすい場面でもあります。今回は振袖をめぐり、心を揺さぶられた2人の女性のエピソードを紹介します。エピソード1:父と兄からモラハラ！でも、振袖だけは守りたいチハル（仮名）さんは夫とふたりの子どもと暮らす主婦です。幼少期から父や兄に見下され、チハルさんは父と兄に逆らえませんでした。唯一の味方は母でした