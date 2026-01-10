東京商工リサーチ福岡支社が9日発表した2025年の九州・沖縄の企業倒産件数（負債額1千万円以上）は前年比8・1％増の956件で、リーマン・ショック翌年の09年（1115件）に次ぐ高水準となった。増加は4年連続で、900件を超えるのは16年ぶり。販売不振に加え、賃上げ余力のない中小零細企業が人材を確保できず、事業継続が困難になるケースが目立った。