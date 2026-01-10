2029年に佐賀県鳥栖市へ移転するアサヒビール博多工場（福岡市）の土地を、JR九州が取得する方向で最終調整していることが関係者への取材で分かった。同社は工場移転後、マンションや商業施設などの大型開発を進める計画。敷地の一部は福岡市が小中学校用地として取得を要望しており、JR九州は市と譲渡価格などを協議した上で売却するか判断する。