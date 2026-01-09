大分市の中学校で男子生徒が別の男子生徒に暴行する動画が交流サイト（SNS）で拡散した問題で、同市教育委員会は9日、記者会見で、暴行の事実を確認したと明らかにした。学校側は動画が拡散するまで生徒の暴力行為を覚知していなかったという。学校は10日に保護者説明会を開く。