＜LIVゴルフ・プロモーションズ2日目◇9日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会は第2ラウンドを終え、小西たかのりが第3ラウンドに進出した。≪写真≫ドライバー名人・池村寛世が愛用する地クラブは？日本ツアー賞金ランキング上位者の資格で第2ラウンドから参戦した小西は、1イーグル、5バーディ、4ボギーの「67」をマークした。他日本勢は、第1ラウンドで勝俣陵が敗退。第1