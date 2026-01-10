昨年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。王貞治氏の言葉がスイングのヒントになるという。【連続写真】クラブを自在に扱えるポジションだから軸ブレ知らず！現役時代の上田桃子の豪快スイング◇◇◇以前、故・荒川博先生に習った経験のある世界の本塁打法・王貞治さんに都内で壮行会を開いていたことがあります。そのお