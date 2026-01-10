気象台は、午後1時10分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市などに発表 10日13:10時点石川県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）