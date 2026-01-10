１１０番対応で自宅に駆けつけた警察官に暴行したとして、兵庫県警長田署は１０日、同県警灘署地域１課警部補の男（５１）（神戸市長田区）を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。男は９日夜から１１０番を数十回繰り返していたという。発表では、男は１０日未明、自殺をほのめかす１１０番をかけ、同日午前５時４５分頃、対応のために自宅を訪れた長田署の男性巡査部長（６１）の両肩を手で突き、職務を妨害した疑い。巡査部長