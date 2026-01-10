2026年3月の発売を前に、話題を呼んでいるレシピ本がある。『もしもキッチンに立てたなら難病ALSのママが綴るいのちのレシピ』と題したこの本を書いたのは、筋肉がやせていき、体を動かすことはもちろん、呼吸もできなくなる難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）を抱える、はらだまさこさんだ。【映像】ALSになる前のはらださんの姿（実際の映像）完成間近に迫ったレシピ本に込められた思いとは。『ABEMA Prime』では、はらださん