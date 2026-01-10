アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が１０日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演。メンバーの小島健からイキりエピソードを暴露された。佐野晶が男性５人組ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗と共演。小島によると別事務所で佐野勇の方が年上だが、佐野晶はタメ語でしゃべり、ラジオ番組でイキりながら「タメ語でしゃべったったわ」と語っていたという。小島は「俺が佐野（勇斗）君だ