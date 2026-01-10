日本相撲協会は１０日、東京・両国国技館で初場所の土俵祭りを執り行った。取材に応じた春日野事業部長（元関脇・栃乃和歌）は２０２０年の初場所（１４日目）以来、６年ぶりとなる天覧相撲（中日の１８日）について「光栄なことです。力士たちもやりがいがあると思います。私たち、お招きする側としても気が引き締まる思いです」と話していた。天覧相撲は令和に入って２回目。陛下は皇太子時代からご一家でたびたび相撲を観