元日向坂46でタレントの丹生明里（24）が10日、東京・東急バス目黒営業所で、「1日運行管理者」に就任した。バスの運行管理者とは、安全運行のために、ドライバーの点呼や健康管理、乗務記録の作成、車両の動向把握などを行う役職を指す。運行管理者に焦点を当てたPRイベントの開催は全国で初めて。制服に身を包み、任命状とタスキを受け取り、りりしい表情を見せた。丹生は実際に使用されている機器の前に立ち、業務を体験した。