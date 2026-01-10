メンフィス・グリズリーズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年1月10日（土）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 116 - 117 オクラホマシティ・サンダー NBAのメンフィス・グリズリーズ対オクラホマシティ・サンダーがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリ