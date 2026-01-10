９日午後5時半過ぎ、山口市湯田温泉で乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車の男性が腰の骨などを折る重傷を負いました。事故があったのは、山口市湯田温泉2丁目の、繁華街を通る県道です。警察によりますと9日午後5時半ごろ、市内緑町方面から朝田方面に向けて走っていた乗用車と、県道を横断していた自転車が衝突しましたこの事故で自転車を運転していた市内吉田に住む67歳男性が腰の骨などを折る重傷です。警察で詳しい事