9日、セリエA男子のピアチェンツァは、ミドルブロッカーのジャンルカ・ガラッシ（28）が精巣腫瘍を除去する手術を受けたことを発表した。 今回、突然の精巣がんの手術を発表したガラッシだが、4日に行われたセリエA第14節のクーネオ戦にも出場しており、12得点をあげる活躍を見せMVPにも輝いていた。なお、今後の復帰時期は未定となっている。 手術を無事に終えたガラッシはクラブを通じてコメントしている。