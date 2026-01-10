9日夜、上天草市の漁港で、係留していた漁船のいけすから魚とイカを盗んだとして30代の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは宇土市の自称解体業の男（34）です。 警察によりますと男（３４）は9日の午後9時20分ごろ、上天草市姫戸町の漁港で係留していた漁船のいけすからカワハギ2匹、イカ1匹、あわせて3匹を盗んだ疑いが持たれています。 漁船を所有する70代の男性が、犯行を目撃し警察に通報したことで発覚しまし