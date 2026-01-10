11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË19:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£(¾åÃÊº¸¤«¤é)Â¼ÅÄÍº¹À¡¢¹â¶¶¶³Ê¿(²¼ÃÊº¸¤«¤é)¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¡¢²£Èø¾Ä¡¢¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¡×¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢1¥Õ¥ì¡¼¥à2Åê¡£¤¿¤À¤·¡¢2Åê¤Ç10¥Ô¥óÁ´¤Æ¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÃ¦ÍîÇ»¸ü¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¶¥µ»¤À¡£4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë1ÂÐ1¤Î¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹Êý¼°¤ÇÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô4¿Í¤¬·è¾¡Àï¤Ø¿Ê½Ð