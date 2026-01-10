市川團十郎一家に密着する日本テレビのドキュメンタリー特番『成田屋に、ござりまする。』が、17日(15:00〜)に放送される。市川團十郎＆新之助、マサイの人々と交流日本テレビの取材班が、市川海老蔵(当時)と小林麻央さんの出会いから密着を始めて17年。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎家族の1年に密着している。2025年春に中学生になった長男・新之助(勸玄)と團十郎は、2人きりで