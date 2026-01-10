●芝居が好きな主人公と共通点が多数「自分にすごく似ている」 俳優の志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(毎週火曜22:00〜)が1月13日からスタートする。志田が演じる崖っぷちのアラサー女性・汐川未来(しおかわ・みらい)のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリーだ。主演作で母親役を演じるのは2006年の連続ドラマ『14才の母〜愛するために 生まれてきた