Image: ギズモード・ジャパン Rolling Squareというメーカーが作る、忘れ物防止タグ。キーホルダータイプのAirNotch Pro DualとカードタイプのAirCard Pro Dualがあるのですが、なんでしょう、どちらもレトロガジェットのようないいデザインです。 Image: ギズモード・ジャパン デザインがいいだけでなく、最