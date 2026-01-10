ジャイアンツのアダメスが来日…東京タワー、浅草寺などを満喫ジャイアンツのウィリー・アダメス内野手が9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新し、来日を報告した。メジャーの大物が東京の様子を投稿。SNSでは「東京来てたんか」と驚きの声が上がった。ドミニカ共和国出身のアダメスは2012年にタイガースと契約を結び、レイズにトレード移籍した2018年にメジャーデビューを果たした。ブルワーズに移籍後の2021年か