最近よく耳にする“墓じまい”。まさか自分が、身近で向き合うとは思いませんでした。おじから告げられた言葉に胸がゆれ、その奥にある思いに気づかされた、筆者の体験談です。 受け継げない現実 先日、おじから「墓じまいを考えている」と言われました。祖父母も、そのまた親も眠る、大切な場所。以前、「いつかはここに入る」と話していたので、動揺しました。 私も姉も嫁ぎ、おじに子どもはいない。いずれ誰も守れなくなる